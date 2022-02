Brusselse tieners ook niet welkom in Druivenstreek voor boosterprik

Net voor het weekend liet Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) weten dat Brusselse jongeren tussen 12 en 17 jaar oud naar Vlaanderen mogen trekken voor een boosterprik. Die hebben ze nodig om op reis te gaan, bijvoorbeeld om te gaan skiën. In Brussel kunnen ze die booster nog niet krijgen. Maar volgens Lenseclaes is het helemaal niet duidelijk of ze verplicht worden om de Brusselse jongeren te ontvangen. "Wij hebben geen enkele communicatie gehad met de minister. Geen brief, mail of een wetswijziging. In welke taal moeten we die jongeren bijvoorbeeld ontvangen? Het is aan Brussel en Wallonië om hun verantwoordelijkheid te nemen, als ze hun jongeren wensen te boosteren. Voor onze eigen inwoners graag, maar niet van andere gewesten."