Man doolt illegaal in Lier rond en zorgt maandenlang voor opschudding:  burgemeester richt zich ten einde raad tot staatssecretaris Mahdi

Al sinds december worden de inwoners van Lier geconfronteerd met een man die zonder verblijfsrecht ronddoolt in de stad en daar allerlei criminele feiten pleegt. Het gaat om een man van Roemeense afkomst die zwaar alcoholverslaafd is, al verschillende diefstallen heeft gepleegd en de afgelopen week twee keer brand heeft gesticht in het kraakpand waar hij verblijft.

"We hebben de man al voor een aantal feiten opgepakt", legt een gefrustreerde burgemeester Rik Verwaest (N-VA) uit. "Telkens als de politie hem arresteert, bellen we naar de Dienst Vreemdelingenzaken, want dat is de vaste procedure. We vragen dan of zij hem willen uitzetten. Elke keer opnieuw krijgen we de boodschap dat ze dat niet gaan doen. Het gevolg is dat de man telkens weer op vrije voeten komt. We hebben de man al afgezet in de Mechelse daklozenopvang, maar 24 uur later moeten we hem uit een brandend huis sleuren. Dit is geen leefbare situatie meer."