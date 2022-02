Burgerlijke staat verruimen? Ministers Somers: "Onze regelgeving moet zich aanpassen aan maatschappelijke realiteit" 

"Ondertussen is er zoveel meer in de samenleving dan ongehuwden, gehuwden, gescheiden of verweduwde mensen, dat we onze regelgeving daaraan moeten aanpassen", vindt Somers. De Vlaamse regering is van plan om volgend jaar een mensenrechteninstituut op te richten. Voor Somers is dat een goed moment om te onderzoeken of het begrip burgerlijke staat gemoderniseerd en verbreed kan worden.