Antwerpse burgemeester De Wever en Rotterdamse collega Aboutaleb willen hardere aanpak cocaïnehandel

Op het verlanglijstje van De Wever en Aboutaleb: veertien punten. Een van de allerbelangrijkste is dat er in de havens van Rotterdam en Antwerpen meer gerichte controles moeten komen, vooral van fruittransporten, die vaak ter camouflage van de drugs gebruikt worden.



Aboutaleb: "Tropisch fruit moet voor honderd procent gecontroleerd worden, nu is dat maar enkele procenten." De Wever wil ook dat we vooral samenwerken met veilige bronhavens, de drugnetwerken blootleggen en achter het geld van de criminelen aan gaan. "Al is het maar om aan te tonen dat misdaad niet loont. Want we laten miljarden euro's aan cash onaangeroerd nu."

Volgens De Wever is het "nooit vertoond" dat twee steden eenzelfde brief naar hun eigen nationale overheid sturen. De Wever: "Wij willen sensibiliseren, want er is meer mogelijk en dat moet gebeuren. Ik mis de sense of urgency in heel Europa daarover."