Gepensioneerde boswachter plant samen met 150 vrijwilligers een bos aan in Evergem

De Decker hoopt dan ook dat de buurt binnenkort gretig gebruik gaat maken van het bos. "Het is de ideale locatie om les te geven in openlucht bijvoorbeeld. Maar ook om de kinderen te laten spelen in de middagpauze", besluit hij. "De buurt reageert alvast enthousiast: zo bekijken we met enkele enthousiastelingen of we met behulp van crowdfunding binnenkort nog een bos kunnen aanplanten."