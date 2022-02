Heb jij EuroMillions gewonnen? Nationale Loterij nog op zoek naar winnaar van 1 miljoen euro

De Loterij roept de spelers die deelnamen aan de EuroMillions-trekking van 21 januari 2022 op om hun spelticket nog eens goed na te kijken. De winnaars werden bepaald via de "My Bonus"-code op het ticket, en dus niet via de vijf winnende nummers en twee juiste sterren die de winnaar van de jackpot bepalen. De My Bonus-code bestaat uit 4 letters en 5 cijfers en begint steeds met de letter B. (bijvoorbeeld: BGRT01524), die de spelers kunnen ingeven via e-lotto of kunnen laten scannen in een verkooppunt.