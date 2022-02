Natuurpunt en N-VA ontgoocheld over komst Lidl-supermarkt in Liedekerke

De provincie Vlaams-Brabant heeft een omgevingsvergunning toegekend voor de bouw van een Lidl-supermarkt en 32 appartementen in Liedekerke. Vooral die eerste is een doorn in het oog van oppositiepartij N-VA en Natuurpunt. Zij bekijken nu samen of ze in beroep gaan. Want zo'n groot complex op de Affligemesesteenweg, is een slecht idee, klinkt het.