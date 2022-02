Spanning houdt aan, ook na overleg Biden/Poetin: "Dat gesprekken doorgaan, is ook overwinning voor Poetin"

De VS heeft al meermaals gedreigd de pijpleiding Nord Stream 2, die gas van Rusland naar Duitsland moet voeren, niet in gebruik te nemen als Rusland Oekraïne binnenvalt. "Dat is een serieuze streep door de rekening. Niet alleen van Rusland, maar ook van Duitsland, dat voor 40 procent afhankelijk is van Russisch gas". Het is ook een maatregel die de VS zelf ook niet slecht zou uitkomen, zegt Soenens. "Je mag niet vergeten dat ook de VS hier natuurlijk garen bij kan spinnen: als de VS meer vloeibaar gas, lng, kan leveren."