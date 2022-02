Politie onderzoekt brand leegstaande woning in Doel

Zondag rond 15.30 uur was er een uitslaande brand in een leegstaande woning In de Camermanstraat, rechttegenover het voormalige gemeentehuis in het polderdorp. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het hele huis al in lichterlaaie. De woning werd dan ook helemaal in de as gelegd. Aangezien er geen elektriciteitsaansluiting meer is, lijkt het erop dat de brand aangestoken is. Of dat opzettelijk was of niet gaat de politie nu onderzoeken.