Politie komt straatrace op het spoor in Rekkem, parket trekt 33 rijbewijzen in

Zaterdag belde een buurtbewoner de politie om te zeggen dat er opnieuw overlast was in de buurt van de transportzone LAR. Dat is een bedrijfsterrein in de Menense deelgemeente Rekkem. Een anonieme ploeg ging ter plaatse en stelde vast dat de informatie van de tipgever klopte en dat er inderdaad een straatrace op til stond. Onmiddellijk werden bijkomende ploegen, onder andere uit Moeskroen, opgetrommeld om de omgeving hermetisch af te sluiten. Enkele bestuurders probeerden nog te ontkomen maar werden gevat.

Uiteindelijk slaagde de politie er in om 33 straatracers te identificeren. Daarvan bleken 18 bestuurders nog geen twee jaar hun rijbewijs te hebben. Niemand was onder invloed van alcohol. De 33 automobilisten moesten hun rijbewijs meteen inleveren voor een periode van 15 dagen.