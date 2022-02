Verschillende Nederlandse nachtclubs openen toch de deuren, in Tilburg boete van 10.000 euro uitgedeeld

"De Nacht staat op", luidde de protestactie. Nachtclubs en discotheken lieten hun ongenoegen tegen de coronamaatregelen merken en openden de deuren afgelopen nacht. De initiatiefnemers zeggen het (kots)beu te zijn dat bij de plannen van de regering om de samenleving te heropenen niet aan het nachtleven wordt gedacht.

In Amsterdam stond bij de nachtclub AIR even voor middernacht nog honderden mensen in de rij om naar binnen te kunnen. "De sfeer in de stad is uitgelaten en euforisch", reageerde de Amsterdamse nachtburgemeester Ramon de Lima. "Je merkt echt de drang om weer verbinding te maken."

Ook bij de Rotterdamse clubs Annabel, Perron en Reverse stonden mensen aan te schuiven. Club De Huiskantine is volgens RTV Rijnmond op bevel van de gemeente gesloten. Bezoekers hadden de locatie rond middernacht verlaten.

In Utrecht had de politie aan het begin van de nacht een 10-tal mondelinge waarschuwingen uitgedeeld. Een feest bij Poppodium 013 in Tilburg ging door, ondanks een boete van 10.000 euro De club had 1.400 toegangskaartjes verkocht.