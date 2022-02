Zwitsers stemmen in met stevige inperking reclame op tabaksproducten

Momenteel is in Zwitserland reclame voor tabaksproducten enkel verboden wanneer die specifieke op minderjarigen gericht is. Ook op de radio en op tv mag geen reclame gemaakt worden. Zwitserland had daarmee een erg tolerant beleid, vooral als gevolg van de machtige tabakslobby. De grootste tabaksbedrijven ter wereld hebben niet toevallig hun hoofdzetel in het land.

Stefanie de Borba van de Zwitserse Liga tegen Kanker reageerde erg tevreden op de uitslag van het referendum. "De mensen hebben begrepen dat gezondheid belangrijker is dat economische belangen", zei ze.