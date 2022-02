Rivier Mark vervuild met stookolie van Tollembeek tot Viane

Brandweer, politie en de Civiele Bescherming zijn heel het weekend in de weer geweest met het schoonmaken van de rivier Mark. Die is vervuild geraakt met stookolie in deelgemeente Tollembeek. Een alerte burger verwittigde zaterdagmiddag de burgemeester van Galmaarden, die meteen in actie is geschoten. Patrick Decat (CD&V). “Die inwoner rook een sterke mazoutgeur, en inderdaad. Toen ik met de brandweer en politie ter plaatste kwam, stelden we een stevige vervuiling vast ter hoogte van de Nieuwstraat die richting Tollembeek dreef. Uiteindelijk ben ik met de brandweerofficier de Mark afgewandeld tot aan het waterzuiveringsstation tussen Galmaarden en het Oost-Vlaamse Viane. Zodat we de vervuiling in kaart konden brengen." (Tekst gaat verder onder foto)