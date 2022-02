Blog - Honderden wagens onderweg vanuit Frankrijk, Brussel bereidt zich voor op de komst van het "vrijheidskonvooi"

Het is momenteel nog onduidelijk wanneer en in welke mate het zogenaamde "vrijheidskonvooi" naar Brussel komt, maar Brussels Airport raadt reizigers alleszins aan hun voorzorgen te nemen. "Vertrek op tijd of neem bij voorkeur zelfs de trein", klinkt het bij woordvoerster Nathalie Pierard.

De vrees bestaat dat betogers de toegangsweg naar de luchthaven in Zaventem zullen bezetten. De politie doet er alles aan om die toegang voor passagiers en werknemers te vrijwaren, maar Brussels Airport roept passagiers op om de situatie goed in de gaten te houden en om op tijd te vertrekken. "We raden onze passagiers ook aan om zoveel mogelijk met de trein te komen, als dat mogelijk is", aldus Pierard.