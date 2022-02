Zónder mondmasker in discotheek, mét in klas? Minister Vandenbroucke en coronacommissaris: "Dat valt uit te leggen"

Minister Vandenbroucke (Vooruit) en coronacommissaris Facon verdedigen de beslissingen van het Overlegcomité in "De zevende dag" (Eén). Vooral enkele keuzes rond de mondmaskerplicht kwamen bij sommigen nogal (wereld)vreemd over.



"Mondmaskers zijn zeer effectief in het verminderen van besmettingen, ook bij kinderen. De wetenschap is zeer overtuigend, de studies beginnen zich op te stapelen", steekt Vandenbroucke van wal.



"Als het effectief is dan blijft je dat best gebruiken waar het kan. In een discotheek of café heeft dat geen zin. Je gaat geen pint drinken met een mondmasker op."