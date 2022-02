Vlaming in Kiev (Oekraïne): "Vertrekken? Nee, de oorlog is hier al acht jaar aan de gang, het is niets nieuw"

Er is geen reden om daar te blijven, beklemtoonde premier De Croo. "Het is veiliger om het land te verlaten. De waarschuwingen die we krijgen, zijn zeer verontrustend." Steeds meer en meer landen vragen aan hun landgenoten terug te keren. Toch voelt Polyanskiy die in Kiev woont, de dreiging niet. Niet meer dan anders alleszins.



"We hebben met de Russische president Poetin gewoon een agressieve buur. Vroeger zou een inval nog onverwachts zijn geweest, vandaag weten we waar het gevaar zit", legt Polyanskiy uit op Radio 1. "Vergeleken met 8 jaar geleden waren we een zwakker land, vandaag zijn er 4 keer meer militairen dan de Russen hebben verzameld."



Waarom is hij er zo gerust in? "Er is geen logica om aan te vallen. De Russen gaan Poetin niet steunen: niemand wil zijn kinderen in een doodskist terugzien. Oekraïners willen ook nooit deel uitmaken van Rusland, het verzet zou hevig zijn." Polyanskiy stelt dat de Oekraïners zelf heel kalm zijn, maar dat sommige - Amerikaanse en Britse - expats toch aan twijfelen zijn. "De Belgische en Nederlandse expats zijn verbazend genoeg positief ingesteld en blijven hier."