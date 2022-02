Vrijwilligers ruimen stallen Kasteel Heers op: "Een ruimte met veel potentieel"

Het doel van de opruimactie? "Voorlopig is er geen binnenruimte waar we mensen kunnen ontvangen, en daarvoor zou deze stal wel gebruikt kunnen worden. Zowel voor onze vrijwilligersgroep, als voor groepen die op bezoek komen", zegt Caroline. "Op lange termijn willen we de ruimte in 2 delen splitsen. Het eerste deel zou blijven functioneren als ontvangstruimte met toiletten. En het tweede deel zou een atelier kunnen worden. Daar kunnen we dan materialen stockeren, dat is handig voor wanneer er werken moeten gebeuren op de kasteelsite", weet ze.