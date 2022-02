Woning beschoten in Wilrijk: "Onderzoek of er link is met drugsmilieu"

Het parket onderzoekt nu of er een link is met het drugsmilieu in Antwerpen waar de afgelopen maanden verschillende ontploffingen waren van granaten, vuurwerk of molotovcocktails. "Daarvoor is het inderdaad nog te vroeg, maar het is zeker een belangrijk element in het onderzoek."

Het parket heeft intussen een onderzoeksrechter gevorderd voor "vernieling van afsluiting" en "inbreuken op de wapenwet".