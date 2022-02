Woning in Herne stort in door zware brand, geen gewonden

Rond half 4 vrijdagnacht kreeg de brandweer van de zone Vlaams-Brabant West een oproep binnen voor een hevige brand in een huis op de Edingsesteenweg in Herne. Die was zo groot dat ze meteen de hulp inriepen van de collega's van de zone Henegouwen Centrum en de politiezone Pajottenland. Gezien de hevigheid van de brand, en om geen risico's te nemen, werd beslist om vooral van buitenaf te blussen. En terecht, want even later begaf de gevel het. Net als de dakverdieping en de trap. De locatie werd afgezet zodat voorbijgangers geen gevaar liepen. De bewoner zelf, een kwieke 85-jarige man, kon zich voor aankomst van de hulpdiensten in veiligheid brengen. De oorzaak van de brand is onduidelijk.