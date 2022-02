Amateurvissers op zee mogen sommige netten niet meer gebruiken, Sea Life: "Steeds meer zeehonden worden onthoofd" 

Bij Sea Life in Blankenberge, waar ze gekwetste zeedieren opvangen, zijn ze tevreden met het verbod op kieuw- en warrelnetten. "Het zijn vooral kleine zeehonden die er in zwemmen, ze kunnen er ook door onthoofd worden", zegt Michelle Hoeneveld van Sea Life. "Vorig jaar hadden we een vijftigtal zeehonden met nekwonden, de meesten daarvan waren van netten. We hebben er gelukkig ook een deel van kunnen redden, die hadden ernstige snijwonden."