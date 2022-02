2 broers krijgen 10 en 4 jaar cel voor schietpartij onder taxichauffeurs in Brugge

In 2018 was er veel concurrentie tussen de Brugse taxichauffeurs. Ze moesten vechten voor een standplaats en om voldoende klanten in hun taxi te krijgen. 2 broers lapten alle regels blijkbaar aan hun laars en drongen zich op. Een collega-taxichauffeur van 50 jaar oud stapte hiermee in september 2018 naar het stadsbestuur. Hij klaagde over de oneerlijke concurrentie tussen de chauffeurs. Maar dat was niet naar de zin van de 2 broers. Het kwam tot een ruzie aan het station in Brugge. De broers beweren dat hun collega hen toen heeft geslagen, waarop zij hem gevolgd waren met de wagen.

Wat later in de Vlamingstraat reden de 2 broers de taxi van de 50-jarige man klem en de oudste broer stapte op de man af en schoot hem neer door de passagiersruit. De man werd geraakt in zijn nek, de kogel miste de halsslagader met slechts 5 millimeter. De man overleefde het incident, maar kon maandenlang niet werken. Volgens de 3 rechters ging het om een "strak gecoördineerde vergeldingsactie". De schutter kreeg 10 jaar cel, omdat hij volgens de rechters op het hoofd van het slachtoffer had gemikt met de bedoeling om hem te doden. De broer die reed, krijgt een gevangenisstraf van 4 jaar. Ze moeten ook een schadevergoeding van 10.000 euro betalen aan het slachtoffer.