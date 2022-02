2 verdachten van gewapende overval op slagerij in Kortrijk vrijgesproken, zaak blijft onopgelost

5 jaar geleden op zaterdagavond 4 februari 2017 viel een gemaskerde en gewapende man de slagerij "De Vleeshalle" in Kortrijk binnen. Hij schoot in het plafond en eiste geld van de eigenares, die toen de kassa aan het tellen was. De werknemer, die nog aanwezig was, een ex-marinier afkomstig uit Polen, ging in de tegenaanval om zijn bazin te beschermen en greep naar het wapen. Bij dat gevecht werd de werknemer 5 keer geraakt: in zijn long, lever, rug, schouder en bovenbeen. De bazin kon wegvluchten en zich verstoppen in een koelkast. Van daaruit belde ze de hulpdiensten op. De Poolse werknemer overleefde de overval, maar hield er net zoals zijn bazin nog altijd een schrik aan over.