"Een echte tragedie": zware brand in Perpignan kost aan 7 mensen het leven, onder wie 2 kinderen

Rond 1.30 uur vannacht werden de bewoners van Saint-Laurent-de-la-Salanque, een stadje in het zuiden van Frankrijk, opgeschrikt door een luide explosie. Kort na de explosie brak er een brand uit in de twee aanpalende gebouwen. Zo'n 100 brandweerlieden werden ingeschakeld om de brand onder controle te krijgen. In totaal raakten 13 huizen ernstig beschadigd door de brand.