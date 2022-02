8 jaar cel voor man uit Oostende die jarenlang dochter met mentale beperking misbruikte

Het 32-jarige slachtoffer heeft een mentale beperking, waardoor haar mentale leeftijd 5 à 6 jaar is. Ze verblijft al sinds 2011 in een instelling in Oostduinkerke, maar ging om de 2 weken in het weekend naar huis. In mei 2021 deed het centrum een aangifte voor seksueel misbruik, omdat de vrouw na een weekend thuis plots niet meer in bad wou en verschillende blauwe plekken had, die wezen op seksueel misbruik. Uit verhoor bleek dan dat de vrouw al jarenlang verkracht en misbruikt werd door haar vader. De man zou telkens naar haar kamer gegaan zijn toen haar moeder voor de televisie lag te slapen.

De 79-jarige man moest 15 jaar geleden ook al eens voor de rechter komen, voor de verkrachting van zijn andere dochter, die ook een mentale beperking heeft. Hij kreeg toen een opschorting van straf onder voorwaarden.