Agenten duwen wagen zonder handrem terug in Zutendaal en laten briefje achter: “Burgers helpen is dagelijkse kost”

Inspecteur Boonen van politiezone CARMA vernam via collega’s dat zijn briefje online met veel lof werd onthaald. “We kregen vrijdag een oproep over een voertuig dat fout stond geparkeerd. Ter plaatse aangekomen bleek het om een auto te gaan die uit zijn parkeerplaats was gerold, omdat de handrem niet op stond. Samen met mijn collega heb ik de wagen terug in de parkeerplaats geduwd. Met enkele stenen die we op straat vonden hebben we de wielen klem gezet, zodat de auto niet opnieuw zou wegrollen. Vervolgens hebben we de bestuurder met een briefje gewaarschuwd.”