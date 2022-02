Akkoord tussen groenteboeren en diepvriesgroentebedrijven in West-Vlaanderen over hogere prijzen

De groenteboeren en enkele West-Vlaamse grote diepvriesgroentebedrijven, zoals Ardo in Ardooie, zijn tot een akkoord gekomen over hogere prijzen voor een aantal teelten. De onderhandelingen erover zaten al een tijdlang vast. Vorige week kwam het zelfs zo ver dat de groenteboeren samen een protestactie voerden aan een aantal diepvriesgroentebedrijven en er de ingang met hun tractoren blokkeerden. Naast Ardo lieten ondertussen ook andere bedrijven weten dat ze dezelfde hogere prijs willen betalen voor een aantal teelten.

Maar ondanks de nieuwe afspraken blijft een aantal groenteteelten minder interessant. Danny Metsu van het Algemeen Boerensyndicaat raadt boeren aan om op andere groenten over te schakelen als ze geen winst meer opbrengen. "De overeengekomen prijzen van vandaag zijn soms nog altijd niet genoeg om de prijsverhoging volledig te dekken. Iedere boer moet even stilstaan en kijken waarmee hij bezig is, want er zijn een paar teelten zoals wortelen en bonen die op dit moment niet voldoende vergoed worden. Dan is het voordeliger om over te schakelen naar een alternatief zoals bijvoorbeeld graanteelt of korrelmaïs", besluit Metsu.