Alleen bomen komen elkaar nooit meer tegen, politici wel

De uitspraken van PS-voorzitter Paul Magnette in Humo bleven dit weekend nazinderen, omdat ze blijk geven van een fundamenteel verschil in de houding tegenover "werken" tussen Vlaanderen en Wallonië. Het was Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) die opmerkte - in een interview in La Libre Belgique, maar ook in Het Laatste Nieuws én in "De afspraak op vrijdag" op Canvas- dat Magnette wel erg weinig lovend sprak over werken. “Hij doet precies alsof werken een straf is. Voor veel mensen is hun werk een plek waar ze zelfrespect krijgen”, zo zei Crevits.