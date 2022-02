Antwerpen krijgt er met "Bij de hand" een nieuwe (digitale) wijkkrant bij

"Het is de eerste wijkkrant in het historisch centrum", zegt initiatiefneemster Rose-Marie Pype. "We merken dat onze inwoners wel wat extra info kunnen gebruiken. We focussen ons op initiatieven die mensen met elkaar kunnen verbinden."

Luc Van Puyvelde is één van de redacteurs van de nieuwe wijkkrant. Hij zal zich vooral toespitsen op historisch nieuws. "Ik woon hier intussen al 30 jaar en heb een grote liefde voor de stad ontwikkeld. Ik ben me gaan verdiepen in de geschiedenis van de stad en ben ook stadsgids. Nu ga ik die kennis ook gebruiken bij onze nieuwe wijkkrant."