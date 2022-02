Topministers zitten opnieuw samen over de arbeidsdeal: dit ligt op tafel

Hét belangrijkste knelpunt blijft voorlopig de regeling voor de platformeconomie. Dat is de sector van bedrijven als Deliveroo of Uber. De federale regering wil de werkomstandigheden van het personeel in die sector verbeteren, maar er is nog discussie over hun statuut. Moeten de fietskoeriers die restaurantmaaltijden rondbrengen bijvoorbeeld als werknemers van die bedrijven beschouwd worden, of zijn het zelfstandigen? En op welke sociale bescherming kunnen zij rekenen?