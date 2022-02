Assisen Tongeren: Samenstelling jury voor proces tegen Karel B.: “Is er wel sprake van moord?”

In de nacht van 25 april 2016 kregen de hulpdiensten een noodoproep van Karel B. Zijn echtgenote was buiten bewustzijn en moest dringend worden opgenomen in het ziekenhuis. Twee dagen later is de vrouw overleden in het ziekenhuis, ze werd amper 46. Onderzoek wees uit dat ze een hoge dosis slaappillen in haar lichaam had, die werd ook teruggevonden in een dessert dat naast het bed stond. Volgens de speurders heeft de beschuldigde die daarin gedaan en niet het slachtoffer zelf. Enkele maanden daarna is Karel B. opgepakt en zit hij sindsdien in voorarrest. “Mijn cliënt houdt zijn onschuld staande”, zegt zijn advocaat Guillaume Reynders.