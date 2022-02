Een opmerkelijk koppel deze week in het Eén-programma “Iedereen beroemd”. In de rubriek “De week van” stelde Marcel Messiaen uit Westende op Valentijn zijn “grote liefde” voor, Betty Van Cassel. Hij is 100 en zij 102 en al 78 jaar zijn ze man en vrouw. "We zien elkaar nog graag, we zouden elkaar niet willen kwijtspelen", zegt Marcel.