Bibliotheek in Berlaar schakelt hond in die kinderen van hun voorleesangst afhelpt

Luidop lezen is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Sommigen zijn bang om voor te lezen of schamen zich, waardoor ze heel stil gaan spreken of soms zelfs helemaal blokkeren. Zij kunnen voortaan in de bibliotheek van Berlaar terecht bij Lucy de voorleeshond. Lucy is opgeleid tot therapiehond en helpt kinderen die schroom hebben om luidop te lezen. "Eén keer per maand komt Lucy naar de bib en kunnen kinderen voor haar voorlezen," zegt psychologisch consulente en baasje van Lucy, Charlotte Vanderbeken.