Bloemencorso's Dendermonde, Blankenberge en Loenhout starten met gezamelijke promotiecampagne en sponsordeals

De corso's vinden plaats op drie weken tijd aan het einde van de zomer. "Blankenberge sluit traditioneel het zomerseizoen af aan zee en lokt makkelijk tot 150.000 bezoekers in het laatste weekend van augustus. Dendermonde volgt het weekend erop en Loenhout sluit het seizoen af in het tweede weekend van september. We rijden uit in net dezelfde periode en we werken ook nu al uitgebreid samen. Het is logisch dat we daar nu een stap verder in gaan. Er komt een gezamelijke promocampagne."