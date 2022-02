Liveblog: Verhoogde drukte op Brusselse Ring, politie werpt filterblokkades op om "vrijheidskonvooi" te onderscheppen

De politie houdt vandaag in de eerste plaats toezicht op de manifestanten. "We gaan met hen in gesprek proberen te gaan en uitleggen wat kan en niet kan. Eerder sensibiliseren dus. Indien nodig zullen we hen begeleiden", zegt woordvoerster An Berger van de federale politie.

"In tweede instantie zullen we optreden; eerst en vooral bestuurlijk en indien echt nodig gerechtelijk in samenspraak met het parket."