Brand in dierenasiel in Wommelgem, alle dieren geëvacueerd

Rond 10.45 uur brak er brand uit in dierenasiel "Het Blauwe Kruis" aan de Netelaarstraat in Wommelgem. Een droogkast had er vuur gevat.



"Onze honden en katten hebben in de winter veel dekentjes nodig. Er worden dus heel veel dekentjes en handdoeken gewassen en één van onze droogkasten heeft vuur gevat", zegt Elke Boeve van het dierenasiel.



Twee mensen probeerden het vuur met bluspoeder te doven in afwachting van de brandweer. Die was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle.