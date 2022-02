Brandweer Brussel vraagt wetgeving rond het parkeren van elektrische auto's in ondergrondse parkings

Vrijdagavond brandde een elektrische auto uit op de min drie van een ondergrondse parking in Brussel. "Het probleem is dat er een thermische reactie ontstaat in de batterij van de auto en het duurt erg lang om die batterij af te koelen", vertelt Walter Derieuw van de Brusselse brandweer. "De enige oplossing is om de auto onder te dompelen in een container met water en die gedurende 48 tot 72 uur te laten afkoelen."