Diamantsector in Antwerpen is dringend op zoek naar diamantslijpers

"Het praktijkgedeelte in de opleiding zit goed maar het theoretisch niveau kan nog opgekrikt worden. Met meer theorie, meer uren wiskunde en aandacht voor ruimtellijk inzicht. Wij pleiten er dan ook voor om er in de plaats van een beroeps-, een technische opleiding van te maken. De technologische innovatie in de sector is de laatste jaren ook heel snel gegaan en het onderwijs heeft moeite om daar snel op in te spelen", zegt Donckier.