Docent Koninklijk Conservatorium Antwerpen ontslagen na grensoverschrijdend gedrag

De docent is ontslagen door een incident van vorige week. In een interne mail die onze redactie kon inkijken, laat hoofd Stefaan De Ruyck weten dat het bewijsmateriaal "geen enkele twijfel toeliet" en dat bemiddeling in dit geval geen optie was. Wat er exact is gebeurd, is niet duidelijk.

"We hebben van enkele studenten inderdaad meldingen binnengekregen dat er een probleem was", bevestigt De Ruyck aan Radio 2 Antwerpen. "Door het bewijsmateriaal hebben we meteen beslist om een einde te maken aan de samenwerking met de docent." Eén van de studenten van de docent zou door het gedrag zelfs gestopt zijn met zijn studies.

Volgens de school gaat het om een alleenstaand incident. In 2017 moest het conservatorium de samenwerking met een gastdocent stopzetten na wangedrag. Zo maakte de man seksueel getinte opmerkingen bij het vak "acteren".