Dorpsrestaurant bij WZC in Langemark viert uitgebreid Valentijn: "Voor vrijgezellen en koppels"

Het dorpsrestaurant van Langemark bevindt zich in de gebouwen van het woonzorgcentrum De Boomgaard. Het is vooral bedoeld als lunchplaats voor de 60-plussers van de gemeente Langemark-Poelkapelle, die al dan niet in het woonzorgcentrum wonen. En vandaag werd daar voor de eerste keer ook Valentijn, het feest van de liefde gevierd. Maar daarvoor moest je niet per se een partner hebben. Wie vrijgezel is, kon ook gewoon gaan lunchen met een vriend of vriendin. "Het initiatief viel duidelijk in de smaak", vertelt Sofie Butaye, coördinator van het lokaal dienstencentrum De Stek in Langemark-Poelkapelle. "We zien dat het eten smaakt en dat ook de mensen, die nu anders alleen thuis zouden zitten vandaag kunnen genieten in goed gezelschap."

Ook de gasten reageren heel tevreden. Franz Deruytter (88) woont samen met zijn partner Marie-Thérèse Soenen (88) in het woonzorgcentrum. Zij hebben met de speciale lunch hun 5-jarige jubileum gevierd. "We hadden allebei onze partner verloren en waren alleenstaande. Toen hebben we elkaar leren kennen via het kaarten", vertelt Marie-Thérèse. "Wat moet een mens nog meer hebben op zo'n dag? We krijgen speciale kost van de kok en we praten graag met elkaar. Maar als we ons lekkere eten krijgen, dan zwijgen we even", lacht Franz.