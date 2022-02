Jongeman van 18 uit Haasdonk veroordeeld tot 40 maanden cel voor overvallen en gijzelen homomannen

Enkele weken later plande de bende een nieuwe overval op dezelfde plaats. Toen werd ze opgemerkt door vissers die de politie alarmeerden. Op het ogenblik dat er een patrouille arriveerde, was het nieuwe slachtoffer al tot bloedens toe in het gezicht geslagen.

Omdat de 18-jarige als enige meerderjarige bij de feiten in februari betrokken was, stond hij alleen voor de correctionele rechtbank. De anderen verschenen voor de jeugdrechter. De jongeman moet van de rechter naast zijn celstraf zijn reeds begonnen psychiatrische behandeling voortzetten. Hij kreeg ook een verbod om nog drugs te gebruiken. De helft van zijn straf is voorwaardelijk.