Werken voor centrumvernieuwing van Kuurne gestart: Eerste "snede" in het asfalt gezaagd

"Het worden moeilijke tijden, maar na de werken wil Kuurne een nog gezelligere gemeente worden", zegt burgemeester Benoit. Om de start van de werken in de kijker te zetten worden er vandaag chocoladehartjes uitgedeeld in de brievenbus van iedereen, die in de werfzone woont. “Op de wekelijkse markt op woensdag 16 februari wordt iedereen ook getrakteerd op een chocoladehartje. We willen op die manier iedereen een ‘hart’ onder de riem steken. Dat leek ons wel gepast vandaag op Valentijn.”

Alle info over de werken kan je terug vinden op de site van gemeente Kuurne.