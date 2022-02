Dan toch geen cheque van "2,3 biljoen pond" voor Britse slachtoffers van stroompanne: energiefirma zet dure fout recht 

Had je 2,3 biljoen, wat zou jij dan doen? Even leek dat de soundtrack van het leven te worden van de Brit Gareth Hughes, toen die een compensatiecheque ter waarde van dat immense bedrag in de bus kreeg. Die was afkomstig van zijn energieleverancier na een grote stroompanne in november. Foutje natuurlijk, zo heeft de firma intussen laten weten.