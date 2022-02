Ontluisterende steekproef "Factcheckers": 14 van 20 bezochte dokters schrijven onterecht ziektebriefje voor 1 dag

De ondervoorzitter van de Orde Der Artsen, professor Michel Deneyer, reageert ontzet op de reportage van "Factcheckers". "Ik ben geen gelukkig man. In feite zet je op die manier niet alleen de werkgevers, maar ook het volledige artsenkorps in zijn onderbroek. Die huisartsen weten dat ze in de fout gaan, maar ze doen het toch", zegt Deneyer.

Een patiënt die niet ziek is tóch een ziektebriefje meegeven, is een ernstige inbreuk als arts. "Als er bewijzen zijn dat er valse ziektebriefjes worden geschreven, wordt de arts op het matje geroepen. Die arts krijgt dan de bolwassing. Die wordt serieus de levieten gelezen. Dat heeft meestal effect."

"Als er recidivisten tussen zitten, krijgen ze een waarschuwing of een berisping. Dat staat op uw strafblad voor altijd. We hebben dokters weken of maanden schorsing uitgeschreven. We weten dat wanneer je een maand je praktijk moet stoppen, dan ben je uw patiënten kwijt. Die artsen riskeren heel veel voor een totaal onbekende patiënt. Veertien op twintig, dat doet pijn", besluit Deneyer.