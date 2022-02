Genkse leerwinkel wordt uitgerold in heel Limburg: “We willen iedereen de juiste opleiding kunnen geven”

Opvallend is dat Genk een lokaal initiatief uitrolt over heel Limburg. “Genk heeft op een bepaald moment de leerwinkel van de provincie overgenomen omdat we het heel belangrijk vonden om mensen wegwijs te maken in het aanbod van opleidingen”, vult de Genkse schepen verder aan. “Nu hebben we middelen van de VDAB binnengehaald en sturen zij mensen door naar de leerwinkel.” De Genkse leerwinkel was al actief in Maasmechelen, Beringen en Hasselt. Nu wordt het initiatief uitgebreid naar de hele provincie.