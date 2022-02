Geraardsbergen wil Waalse expertise gebruiken om overstromingsschade bij "waterbom" te voorkomen

De Padt vraagt niet alleen dat er dringend bijkomende investeringen en werken komen. "De Vlaamse regering moet overleg plegen met Wallonië over het waterbeheer. Als daar hevige regenval is in de Dendervallei en de sluizen gaan helemaal open dan volgt hier watersnood. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Dit probleem moeten we samen aanpakken."