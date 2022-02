Groen houdt "valentreinactie" in Oost-Vlaamse treinstations

De valentijnsactie is een promostunt van de partij Groen. De partij wil dat de overheid nog meer inzet op openbaar vervoer, en vooral dan aan vlottere en betere aansluitingen tussen trein, bus, deelfietsen en andere duurzame alternatieven. Ook gemeenteraadslid voor Groen in Aalter, Mieke Schauvliege, deelt mee valentijnskaartjes uit. "We willen vooral treinreizigers bedanken, want we vinden het geweldig dat steeds meer mensen de trein en de bus nemen", zegt ze.