"We schamen ons": excuses en compensatie voor 3 vrouwen die opperrechter seksueel intimideerde in Australië

Die overeenkomst bestaat uit o.a. een geldelijke vergoeding. Het exacte bedrag van die vergoeding werd niet bekendgemaakt. De advocaat van de vrouwen, Josh Bornstein, zei wel dat de vrouwen tevreden waren met de vergoeding en de overeenkomst die bereikt werd.

"Vrouwen zouden zich niet hoeven te schamen om financiële vergoedingen te eisen in zaken rond seksuele intimidatie", vertelt Bornstein. "Wanneer duidelijk wordt dat er een substantiële kost is voor betrokken organisaties en personen, zullen dergelijke zaken minder en minder voorkomen."

De Australische overheid erkent de moed van de vrouwen om met hun verhaal naar buiten te komen. "We hebben naar hun verhalen geluisterd en we bieden onze excuses aan. We nemen seksuele intimidatie erg serieus. Het is onaanvaardbaar in iedere context." De Opperrechter van het Hooggerechtshof Susan Kiefel zegt dat ze "zich schaamt dat zoiets kan gebeuren in een Australisch Hooggerechtshof."