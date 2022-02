Hongerstakers krijgen geen gelijk van rechter: Vreemdelingenzaken blijft dossiers behandelen  

Vijf hongerstakers die vorig jaar de Begijnhofkerk in Brussel hebben bezet, krijgen geen gelijk van de rechter. Dat laat het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) weten. De hongerstakers spanden een rechtszaak in kortgeding tegen hem aan. Ze hoopten zo zijn beslissing over de regularisatiedossiers stop te zetten in afwachting van een soepelere behandeling.