Van cyberaanvallen tot stijgende gasprijzen: zo kunnen wij mogelijke inval van Rusland in Oekraïne voelen

Het belooft deze week nog spannend te worden. Vandaag probeert de Duitse bondskanselier Olaf Scholz nog eens tot een oplossing te komen, maar het is opnieuw afwachten of het overleg met Poetin iets kan opleveren. Het Westen is namelijk niet van plan om de Russische president te geven wat hij wil: de garantie dat Oekraïne niet tot de NAVO, het militaire bondgenootschap van het Westen, zal toetreden.