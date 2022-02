Man komt om het leven bij ongeval in Zwevegem 

In Zwevegem, aan het bedrijventerrein De Pluim, verloor een man de controle over het stuur. Zijn wagen belandde rechts naast de weg, ramde daar een boompje en ging over de kop. De auto kwam op z'n dak in de berm terecht. Voor de bestuurder kwam alle hulp te laat. Hij was op slag dood. De man is een Pool die in België gedomicilieerd is, waarvan zijn familie nog in Polen woont.

Ook in Kortemark gebeurde er een ongeval. Een vrouw maakte een stuurfout en belandde tegen een elektriciteitspaal in de berm. De paal kwam volledig scheef te staan. Ondanks de vrij stevige klap, kon de vrouw ongedeerd haar wagen verlaten. Ze kwam tot de vaststelling dat ze haar gsm niet bij had en besloot dan maar te voet naar huis te gaan om daar de hulpdiensten te verwittigen. Haar huis ligt enkele honderden meters verder. Tijdens het wandelen hoorde ze plots lawaai. Toen ze achteromkeek zag ze hoe haar auto in brand vloog. Die brandde volledig uit.